قناع الجبنة البيضاء لشعرك وبشرتك!

تعتبر الجبنة البيضاء من أكثر الأطعمة الغنية بالبروتينات عالية الجودة، فهي ليست مفيدة للأطفال في طور النمو فحسب، بل إن مكوناتها الغنية بالبروتينات وغيرها من العناصر المغذية جعلتها من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة البشرة والشعر، وليس لصحة الجسم فقط.

فالجبنة البيضاء تتكون من فيتامينات كفيتامين (B12) و(B2) و(A)، إضافة إلى البروتينات والزنك والفسفور، وبهذا المزيج الفريد تصبح الجبنة البيضاء من أهم مغذيات البشرة والشعر.

وللاستفادة من هذه المكونات المغذية، ينصحك "سيِّدتي نت" باستخدام الجبنة البيضاء مرتين أسبوعياً على البشرة والشعر عن طريق هذه الخطوات البسيطة:

1. قناع الجبنة البيضاء لتغذية الشعر

المكونات:

• 10 ملاعق من الجبنة البيضاء لتغذية الشعر.

• 10 ملاعق من العسل لترطيب الشعر.

• 10 ملاعق من عصير الليمون لتنظيف الشعر.

الطريقة:

• امزجي الجبنة البيضاء مع العسل جيداً حتى يتكون لديك مزيجاً متماسكاً من مغذيات الشعر.

• أضيفي الليمون وامزجيه جيداً حتى يصبح المزيج ليناً على الشعر.

• اغسلي شعرك جيداً، ثم دلكيه بالمزيج لمدة دقائق بواسطة أطراف أصابعك.

• اتركي القناع على شعرك لمدة نصف ساعة مع تغطية شعرك بالكيس البلاستيكي.

• اغسلي شعرك بالماء الفاتر مع تكرار القناع مرتين أسبوعياً.

2. قناع الجبنة البيضاء لتغذية البشرة

المكونات:

• نفس المكونات السابقة، ولكن مع تقليل الكميات ليصبح مقدار كل مكون ملعقة واحدة بدلاً من 10 ملاعق.

الطريقة:

• نظفي بشرتك جيداً بواسطة غسول البشرة الخاص بك، ثم افردي القناع عليها.

• ضعي طبقة سميكة من المزيج على بشرتك حتى تمتصها البشرة جيداً.

• اتركي المزيج على بشرتك لمدة ثلث ساعة، ثم انزعي القناع.

• اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وكرري القناع مرتين أسبوعياً.

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