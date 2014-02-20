الهلال يفقد الكوري كواك وسعود كريري في دربي السعودية أمام النصر

تأكد غياب الثنائي سعود كريري والكوري الجنوبي كواك تاي عن صفوف الهلال عندما يواجه جاره النصر في دربي السعودية يوم الجمعة.

وخاض الهلال مرانه الرئيسي مساء الأربعاء استعدادا لمواجهة النصر وركز الجهاز الفني بقيادة سامي الجابر على التمرير السريع والضغط على حامل الكرة.

وشارك في التدريبات اللاعب عبدالله الحافظ بعد أن استدعاه الجهاز الفني للمشاركة في تحضيرات الفريق لمواجهة النصر إلى جانب مشاركة الحارس حسين شيعان بعد أن انهى البرنامج التأهيلي.

من جانبه بدأ المحترف الكوري الجنوبي كواك تاي هي المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، فيما واصل اللاعب سعود كريري برنامجه العلاجي في عيادة النادي الطبية.