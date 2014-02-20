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مساعد وزير الداخلية يكرم أسرة شهيد الأمن المركزى بالدقهلية

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مساعد وزير الداخلية يكرم أسرة شهيد الأمن المركزى بالدقهلية

مساعد وزير الداخلية يكرم أسرة شهيد الأمن المركزى بالدقهلية

قام اللواء خالد رفعت مساعد وزير الداخلية للعلاقات الانسانية واللواء طلعت بسيونى مديرقطاع الأمن المركزى لأقليم شروق الدلتا وقيادات الأمن الممركزى بالدقهلية بتكريم أسرة شهيد الأمن المركزى أمين الشرطة حماده عبد العظيم عبد المقصود 35 عالم من قوة الأمن المركزي بالمنصورة بقطاع شرق الدلتا .

تلقى اللواء حسن عبد الحى مدير امن الدقهلية اخطارا من السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، اخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على المسطح المائي لبحيرة المنزلة ضمت ضباط وقوات [ إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية وإدارة البحث الجنائي بالدقهلية،  لتمشيط المسطح المائي ببحيرة المنزلة بنطاق دائرة مركز شرطة المطرية مستقلين (6) لنشات تابعة لإدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية.

كان من ضمنهم لنش قيادة المجند محمد أنور مختار س 22 من قوة الإدارة استقلال أمين الشرطة  حمادة عبد المنعم عبد المقصود 37سنة من قوة قطاع الأمن المركزي [كتيبة المطرية ] وبرفقته عدد(3) مجندين من قوة الأمن المركزي واختل توازن اللنش مما أدى إلى انقلابه وسقوطهم جميعا فى المياه وتم إنقاذ المجندين الثلاثة وسائق اللنش وجميعهم بحاله جيدة إلا أن الأمين المذكور عاص فى المياه ولم يتم العثور عليه وعلى الفور تم الاستعانة بشرطة الإنقاذ النهري، وبمساعدة الاهالى وبالبحث عنه تم العثور عليه متوفيا وتم انتشال جثمانه من المياه تم نقل الجثمان إلى مستشفى المطرية العام

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 978 أدارى مركز شرطة المطرية لسنة 2014م وتم إعداد جنازة عسكرية مهيبة لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير من بلدته قرية ميت الخولى مركز منيه النصر .

وتم تشييع الجثمان الثلاثاء الماضى بقرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية عقب خروج الجثمان من مسجد سماحة بالقرية بعد صدور تقرير الطبيب الشرعى بمستشفى المطرية والذى اكد ان الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق .

مساعد وزير الداخلية يكرم أسرة شهيد الأمن المركزى بالدقهلية

مساعد وزير الداخلية يكرم أسرة شهيد الأمن المركزى بالدقهلية

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