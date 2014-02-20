ننشر التفاصيل الكاملة لمقتل الأسرة السورية بالأسكندرية

أقامت مديرية أمن الإسكندرية مؤتمر صحفي بخصوص مقتل أسرة مكونة من أربع أفراد بالإسكندرية، وذلك بحضور اللواء أمين عز الدين – مدير أمن الإسكندرية واللواء ناصر العبد – مدير مباحث الإسكندرية والعميد شريف عبد الحميد – رئيس مباحث الإسكندرية.

وصرح اللواء أمين عز الدين أن نجل الخادمة، ويعمل أسترجى، يدعى خالد هاشم حسين مواليد 1971، هو من قام بهذه الجريمة، وتم ضبطه بعد تقنين الإجراءات واعترف بالواقعة بقصد السرقة، والتخلص من القتيل وأسرته حتى لا يتم القبض عليه.

أضاف مدير الأمن : المتهم قد اعترف أنه على علاقة جنسية بزوجة القتيل، وقت اتفق المتهم وزوجة القتيل على التخلص من زوجها وذلك من خلال انتظار المتهم داخل الشقة فى أحدى الغرف لحين عودته من أحد الفنادق فى منطقة شرم الشيخ، ولكن للظروف حدث شجار بين شقيقة المتوفي ونجلها، فتوجهت إلى منزل شقيقها غاضبة، فاختبئ المتهم فى أحد الغرف حتى استغرقت فى النوم، وقام بمداهمتها وطعنها حتى وافتها المنية، وقاما بإخفاء الجثة داخل الشقة، وعندما عاد الزوج من العمل وبعد أن تناول وجبة العشاء توجه إلى غرفة نومه ليأخذ قسط من الراحة، فقامت زوجته والمتهم بمباغته وطعنه حتى فارق الحياة .

وأضاف المتهم في اعترافه : تذكرت ما قامت به هذه المرأة من قتل زوجها فما المانع من قتلي أيضًا، فقمت بطعنها حتى ماتت، وعندما سمع طفلها الصغير ضوضاء ورأني قُومت بقتله هو الأخر، وأشعلت النيران لإخفاء الجريمة .