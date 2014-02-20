أخبار عاجلة

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد حتى الأربعاء المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ننشر التفاصيل الكاملة لمقتل الأسرة السورية بالأسكندرية

Google+ Print
ننشر التفاصيل الكاملة لمقتل الأسرة السورية بالأسكندرية ننشر التفاصيل الكاملة لمقتل الأسرة السورية بالأسكندرية

اللواء أمين عز الدين

أقامت مديرية أمن الإسكندرية مؤتمر صحفي بخصوص مقتل أسرة مكونة من أربع أفراد بالإسكندرية، وذلك بحضور اللواء أمين عز الدين – مدير أمن الإسكندرية واللواء ناصر العبد – مدير مباحث الإسكندرية والعميد شريف عبد الحميد – رئيس مباحث الإسكندرية.

وصرح اللواء أمين عز الدين أن نجل الخادمة، ويعمل أسترجى، يدعى خالد هاشم حسين مواليد 1971، هو من قام بهذه الجريمة، وتم ضبطه بعد تقنين الإجراءات واعترف بالواقعة بقصد السرقة، والتخلص من القتيل وأسرته حتى لا يتم القبض عليه.

أضاف مدير الأمن  : المتهم قد اعترف أنه على علاقة جنسية بزوجة القتيل، وقت اتفق المتهم وزوجة القتيل على التخلص من زوجها وذلك من خلال انتظار المتهم داخل الشقة فى أحدى الغرف لحين عودته من أحد الفنادق فى منطقة شرم الشيخ، ولكن للظروف حدث شجار بين شقيقة المتوفي ونجلها، فتوجهت إلى منزل شقيقها غاضبة، فاختبئ المتهم فى أحد الغرف حتى استغرقت فى النوم، وقام بمداهمتها وطعنها حتى وافتها المنية، وقاما بإخفاء الجثة داخل الشقة، وعندما عاد الزوج من العمل وبعد أن تناول وجبة العشاء توجه إلى غرفة نومه ليأخذ قسط من الراحة، فقامت زوجته والمتهم بمباغته وطعنه حتى فارق الحياة .

وأضاف المتهم في اعترافه : تذكرت ما قامت به هذه المرأة من قتل زوجها فما المانع من قتلي أيضًا، فقمت بطعنها حتى ماتت، وعندما سمع طفلها الصغير ضوضاء ورأني قُومت بقتله هو الأخر، وأشعلت النيران لإخفاء الجريمة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا