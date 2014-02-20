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مكتب «عنان»: هناك حملة لتشويه الفريق.. وإعلان ترشحه للرئاسة قريبا

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نفى المكتب الإعلامي للفريق سامي عنان، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ما تناولته بعض وسائل الإعلام، مؤخرا من خلال شخصيات تتدعي قربها أو وجودها في حملة تابعة للفريق «عنان»، حول عدم ترشح المشير عبد الفتاح ، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت إيمان أحمد، المنسقة الإعلامية للفريق «عنان» عدم وجود شخصيات رسمية أو غير رسمية تتحدث باسم رئيس الأركان السابق أو مكتبه، كما نفت وجود أي حملة رسمية لإنتخابات الرئاسة المقبلة تابعة للفريق «عنان»، وأكدت أنه سيتم إعلان ترشح الفريق سامي عنان لانتخابات رئاسة الجمهورية، وفريق حملته الانتخابية الرسمية، في مؤتمر صحفي لم يتم تحديد موعده بعد.

وأشارت إلى أن هناك حملة ممنهجة لتشويه الفريق «عنان» لأغراض ومصالح شخصية، وهذا مايرفضه أي مواطن يعلم قيمة الشخصيات الوطنية العسكرية، كما نفت المنسقة الإعلامية ما أثير مؤخراً فى وسائل الإعلام عن منع ترشح الفريق «عنان» لأسباب تتعلق بأنه لازال على قوة الجيش، مضيفة: «هناك وزير دفاع ورئيس أركان للقوات المسلحة يباشرون مهامهم الوظيفية حاليا، والقوات المسلحة ذات قدر عالي من الشفافية ولا تخفي انتماء أيا من الشخصيات العسكرية لها».

وأكد المكتب الإعلامي للفريق سامي عنان، عدم وجود أي صفحة رسمية للفريق أو المكتب الإعلامي، على أيا من مواقع التواصل الاجتماعي، وشدد على أن أي تصريحات صحفية أو بيانات رسمية تصدر من الفريق «عنان» شخصياً، أو من خلال المكتب الإعلامي له، كما لا يوجد أي متحدث رسمي أو غير رسمي باسم رئيس الأركان السابق.

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