السيد النجار: 539.5 مليار جنيه إجمالى أموال التأمينات

أعلن الدكتور أحمد سيد النجار، رئيس اللجنة المنوطة باسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية، أن قيمة أصول أموال التأمينات تبلغ 539.5 مليار جنيه، منها 235.5 مليار جنيه قيمة صكوك مستحقة لدى الخزانة العامة، و162 مليار جنيه مديونية لدى وزارة المالية، و73.4مليار جنيه استثمارات مباشرة لدى هيئة التأمينات، و68.8 مليار جنيه مديونية لدى بنك الاستثمار القومى.

وأضاف النجار خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته لجنة استرداد أموال التأمينات، بحضور خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعضو اللجنة، وسعيد الصباغ، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، وأمال عبد الوهاب، رئيس الصندوق الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، أن اللجنة أوصت بالتفاوض مع وزارة المالية على احتساب العائد على مديونية الأموال لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى على أساس المفاضلة بين سعر الفائدة بالسوق وفقًا للبنك المركزى، أو على أساس سعر الإقراض، لافتًا إلى أن هئية التأمينات تسعى للوصول إلى سعر الإقراض وذلك لصالح المؤمن عليهم أصحاب المعاشات.