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السيد النجار: بحث الحد الأدنى للمعاشات مارس المقبل

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السيد النجار: بحث الحد الأدنى للمعاشات مارس المقبل السيد النجار: بحث الحد الأدنى للمعاشات مارس المقبل

أكد أحمد السيد النجار رئيس اللجنة المنوطة لاستراداد أموال التأمينات من المالية، أن اللجنة أوصت بقيام وزارة المالية بدفع مستحقات أصحاب المعاشات العسكريين إليهم مباشرة بعيدا عن الهيئة، إضافة إلى أنه تم اقتراح بشأن ضرورة عمل دراسات الاكتوارية قبل تحمل صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومى الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، للتأكد من وجود فائض لدى الصناديق.

وأضاف النجار خلال انعقاد المؤتمر الصحفى، أنه سيتم عقد اجتماع خلال شهر مارس المقبل لبحث كيفية تحديد الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، وذلك للعمل على تحسين مستوى معيشتهم.
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