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الإسماعيلي يعلن عن تفاصيل تعاقده مع ريكاردو

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الإسماعيلي يعلن عن تفاصيل تعاقده مع ريكاردو الإسماعيلي يعلن عن تفاصيل تعاقده مع ريكاردو

كشف محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي عن تفاصيل اتفاقه مع البرازيلي ريكاردو لتدريب الدراويش.

وكان أحمد العجوز المدير الفني السابق للإسماعيلي قد قدم استقالته بعد سلسلة النتائج المتواضعة للفريق آخرها التعادل مع المنيا يوم الأربعاء.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com "تم الاتفاق على التعاقد مع البرازيلي لمدة 7 أشهر مقابل 15 ألف دولار شهريا يحصل منها على 10 آلاف دولار ويتم ترحيل الـ5آلاف دولار الباقية ليحصل عليها دفعة واحدة في حالة حصول الفريق على بطولة".

وأضاف "بالطبع سيكون هناك اتفاق جديد مع البرازيلي في حالة نجاحه مع الفريق في الفترة الحالية من أجل تجديد تعاقده ".

ومن المنتظر أن يصل ريكاردو يوم السبت لتولي مهمة تدريب الفريق.

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