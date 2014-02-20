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حبس 14 من خلية “سمالوط” الإخوانية 15 يوماً بتهمة التحريض علي العنف

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حبس 14 من خلية “سمالوط” الإخوانية 15 يوماً بتهمة التحريض علي العنف حبس 14 من خلية “سمالوط” الإخوانية 15 يوماً بتهمة التحريض علي العنف

صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بالمنيا، تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات شمال المحافظة، حبس 14 متهماً من أعضاء تحالف دعم الشرعية بمركز سمالوط ، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بأعمال العنف والتحريض علي قلب نظام الحكم . 

 وتم ضبط المتهمين أثناء أجتماعهم بمنزل قيادي إخواني بقرية الشراينة ، وبحوزتهم  ”كيسة “كمبيوتر ومجموعة من الكتب، ومبلغ مالي 2000 جنيه، و6 هواتف محمولة .

وشمل قرار النيابة كلاً من , محمود عبد اللطيف فتح الباب , موجه بإدارة سمالوط الأزهرية ومقيم بقرية الشراينة  , ومحمد نزلاوي أبو زيد نزلاوي , مدرس بمدرسة قلوصنا  الثانوية , ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا تظاهر وقطع طريق , وناصر حسن جاد حسن مدرس رياضيات بمدرسة سمالوط الإعدادية , ومقيم بالمعصرة  , والمطلوب ضبطه وإحضاره في وقائع أقتحام المركز , والتظاهر وقطع طريق , وزكريا زكي شلبي الشريف , مهندس بمحطة كهرباء , ومقيم بقلوصنا , والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية تظاهر وقطع طريق , وعطية أحمد عبد الله شلقامي , وكيل مجمع قلوصنا الأبتدائي , مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية تظاهر وقطع طريق , وفرحات محمد خلف حسين , مدرس بمدرسة الشعراوية الإعدادية , والمطلوب ضبطه وإحضاره في وقائع , أقتحام المركز, والتظاهر وقطع طريق , وعبد الغني فؤاد علي صاحب محل عطارة , والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا , تظاهر وقطع طريق .

وتم ضبط محمد خيري حسين , مهندس بالمعاش , والسابق إتهامه في القضية رقم 18768/2007 جنايات مركز سمالوط  , حريق عمد وإثارة شغب , ومحمد محمد علي أبو السعود , باحث قانوني بمجلس مدينة سمالوط بالمعاش ومقيم بالشراينة , المطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة أقتحام المركز , وأحمد عبد المعبود محمد عماد , مهندس معماري ومقيم بالشيخ عبد الله , وفتحي محمود أحمد فرغلي , موجه بالإدارة التعليمية , وأحمد محمد أحمد مدرس رياضيات بمدرسة سمالوط الإعدادية بنات , وسيد محمد أحمد , مدرس بمدرسة الطيبة الإعدادية ومقيم الطيبة , وفهمي أحمد مراد , إداري بإدارة سمالوط الصحية , والجميع ينتمون لجماعة الإخوان المسلمون .

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