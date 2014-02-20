الأمن يفض اعتصام سائقي التاكسي بالمحلة بعد قطعهم الطريق أمام مجلس المدينة

نجحت قوات الأمن في فض اعتصام أصحاب سيارات التاكسي والميكروباص بالمحلة بعد قيامهم بقطع شارع البحر الرئيسي أمام مجلس مدينة المحلة ودخولهم في إضراب عن العمل، مما أدى إلى إصابة المدينة بالشلل التام .

ويأتي ذلك بعد فشل جهود الوساطة لحل الأزمة واحتواء غضب السائقين إلا أنهم رفضوا حل الأزمة وتم الدفع بعدة تشكيلات أمنية من قوات الأمن وتمكنت من فتح الطريق بعد توقفه من الصباح الباكر .

انتقل اللواء حسام خليفة حكمدار أمن المحلة والعقيد ياسر شوشة نائب مأمور قسم أول المحلة والعقيد ماجد ناشد رئيس قسم مرور المحلة لمتابعة الموقف بشارع البحر، وأعطوا مهلة للسائقين لنهاية الشهر الجاري لبحث وضع حلول للأزمة .