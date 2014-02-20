أخبار عاجلة

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد حتى الأربعاء المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المصرية للسيارات تطعن أمام الإداري على قرار رقابة الصادرات لشطبها

Google+ Print
المصرية للسيارات تطعن أمام الإداري على قرار رقابة الصادرات لشطبها المصرية للسيارات تطعن أمام الإداري على قرار رقابة الصادرات لشطبها

تقدم الممثل القانوني لشركة المصرية للسيارات اليوم الخميس بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بصفتيهما، مطالبا فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2013 والمتضمن شطب الشركة من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين لحين الفصل بمطلب الدعوى.
> جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 32072 لسنة 68 قضائية.

وذكرت أن القرار الصادر ضد الشركة ادعى استناده إلى عدم تجديد قيد الشركة بسجل الوكلاء التجاريين بالمخالفة للأعراف والقواعد القانونية ولنص المادة 11 من قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا