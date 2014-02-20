محافظ الجيزة: إنشاء صوامع عملاقة على طريق مصر – الفيوم

أعلن الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة أن المحافظة بصدد إنشاء صوامع عملاقة على طريق مصر الفيوم إلى جانب إنشاء صوامع أخرى بمنشأة القناطر وقد تم توفير الأراضي اللازمة لها على مساحة 8 أفدنة وإستخراج التصاريح اللازمة من القوات المسلحة والطيران المدني للحصول على أقصى إرتفاع مسموح به لزيادة جدوى الصومعة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور علي عبد الرحمن اليوم الخميس صومعة لتخزين الحبوب بمدينة السادس من أكتوبر .

وأكد الدكتور على عبد الرحمن أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لإنشاء صوامع جديدة على أرض المحافظة وإصدار التراخيص اللازمة وإتاحة الأراضى وإمدادها بالمرافق .

وأضاف أن المحافظة تستهلك 2.2 مليون رغيف يومياً ينتجها ما يقرب من 1600 مخبز بنطاق المحافظة وهى بحاجة إلى مناطق لتخزين الأقماح على درجة عالية.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبوشادى أننا نسعى في التوسع في إنشاء الصوامع واليوم نفتتح أول صومعة بتكنولوجيا أسبانية على أرض الجيزة بتكلفة 65 مليون جنيه وقد إستغرق إنشاؤها 9 أشهر بسعة إستلام 200 طن/ساعة .

وأضاف أن الصومعة الجديدة تساهم فى إتساع الطاقة التخزينية حيث تبلغ السعة الإجمالية لها 57.5 ألف طن حبوب مشيراً إلى أن الصومعة الجديدة أنشأت على أحدث نظم الإدارة الميكانيكية فى الإستلام والصرف والتخزين وتراعى كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الحبوب المخزنة من حيث التهوية والتبخير إذا لزم الأمر بالإضافة إلى منع التسرب والهدر فى عمليات النقل والتخزين .

كما أكد وزير التموين على الإستمرار فى التوسع لإنشاء الصوامع لزيادة السعة التخزينية للحبوب وقال إن عدد الصوامع التي تم إنشاؤها وصل إلى 108 صوامع لتخزين ما يقرب من 5 ملايين طن قمح وتقوم الشركة المصرية القابضة للصوامع بتنفيذ مشروع لبناء 50 صومعة بسعة تخزينية 30 ألف طن وقد تم الإنتهاء من إنشاء 25 صومعة.

أ ش أ