أخبار عاجلة

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد حتى الأربعاء المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فتح 3 قاعات تدريبية لتدريب المعلمين في القليوبية

Google+ Print
فتح 3 قاعات تدريبية لتدريب المعلمين في القليوبية فتح 3 قاعات تدريبية لتدريب المعلمين في القليوبية

مديرية التربية والتعليم أرشيفية

اعتمد الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية 3 قاعات تدريبية بالتعاون مع برنامج دعم التعليم وبالتعاون مع مديرية التعليم بالمحافظة ويشرف عليها الدكتور نبوى باهى مدير عام التعليم العام بالمديرية .

وأضاف عمارة الي ان القاعات التدريبية تم تحديد اماكنها بإدارات “شرق شبرا ، وقها ، وكفر شكر ” وذلك بهدف تدريب المعلمين والطلاب بالتعاون مع  الأكاديمية المهنية للمعلمين .

وقال إن برنامج دعم التعليم بتجهيز القاعات بكل الاجهزة التدريبية والحاسب الالى والداتا شو وتقوم الادارات بتجهيز القاعات بالاثاثات والدهانات واجراءات كافة اجراءات التأمين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا