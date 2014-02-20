فتح 3 قاعات تدريبية لتدريب المعلمين في القليوبية

اعتمد الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية 3 قاعات تدريبية بالتعاون مع برنامج دعم التعليم وبالتعاون مع مديرية التعليم بالمحافظة ويشرف عليها الدكتور نبوى باهى مدير عام التعليم العام بالمديرية .

وأضاف عمارة الي ان القاعات التدريبية تم تحديد اماكنها بإدارات “شرق شبرا ، وقها ، وكفر شكر ” وذلك بهدف تدريب المعلمين والطلاب بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين .

وقال إن برنامج دعم التعليم بتجهيز القاعات بكل الاجهزة التدريبية والحاسب الالى والداتا شو وتقوم الادارات بتجهيز القاعات بالاثاثات والدهانات واجراءات كافة اجراءات التأمين