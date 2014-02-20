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نور دمياط يبدأ فى تقييم أماناته وفق البرنامج الزمني للحزب

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نور دمياط يبدأ فى تقييم أماناته وفق البرنامج الزمني للحزب نور دمياط يبدأ فى تقييم أماناته وفق البرنامج الزمني للحزب

حزب النور

عقدت أمانة حزب النور ببندر و مركز كفر سعد بمحافظة دمياط اجتماعا برئاسة سعد حسيب أمين حزب النور بالمركز حضره أعضاء المكاتب الإدارية للحزب في كافة قرى و شياخات المركز بهدف البدء في عملية تقييم أمانات الحزب وفق جدول زمني تم إعداده مسبقاً من قبل الأمانة العامة للحزب .

و كانت أمانة الحزب قد أعدت خطة عمل على مدى ستة أشهر تضمنت برنامجاً للخدمات الجماهيرية و الدورات التثقيفية لكوادر الحزب و أعدت إستمارة لتقييم الأمانات المختلفة بحسب تقيدها بالخطة في إطار الجدول الزمني .

و قال حسيب أن الحزب يسعى لتدريب كوادره على ربط أداؤهم بزمن محدد من أجل الوقوف على جاهزية كوادر الحزب واستعدادهم لتنفيذ برامج واقعية في إطار زمني يمكن الجماهير من تقيم أداء الحزب تقيماً واقعياً فالمواطن المصري سئم الوعود الفضفاضة و يرغب في أن يرى نموذج سياسياً يستطيع أن يعد بما يستطيع أن يحققه فعلياً .

 

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