محافظ دمياط يتفقد تطوير منطقة كورنيش الدعائم

قام محافظ دمياط اللواء محمد عبد اللطيف محافظ دمياط صباح اليوم بجولة تفقدية لأعمال كورنيش النيل بمنطقة الدعائم بالأعصر .

وتابع المحافظ مراحل تأسيس الطريق من الجانبين وكذلك تنسيق المرافق تحت طبقة أساسات الطريق ، ووجه المحافظ بتركيب أسوار الكورنيش الحديدية أولاً بأول .

ومن المقرر الانتهاء من أعمال الطريق وتسليمه قبل 15 إبريل القادم، وطلب المحافظ من رئيس مجلس مدينة دمياط التفتيش على رخص المباني المقامة خلف أبراج منطقة الدعائم ، وكذلك ربط الصرف الصحي لهم بالشبكة الرئيسية للمدينة .

تفقد المحافظ الأعمال الجارية بامتداد طريق رأس البر الجديد من الكوبري المعدني وحتى هويس دمياط حيث قام المحافظ بنفسه بقياس عرض الطريق وحساب كل حارة على حدة .. وكذلك حساب عرض البلدورة الوسطى للطريق مع زيادة عرض الطريق فى المنحنيات وطلب استدعاء المدير التنفيذي للشركة

> المنفذة لإبداء بعض الملاحظات .

واطمئن المحافظ أثناء جولته على أعمال الرصف بشارع المدرسة الزخرفية وشارع مصنع الغزل والنسيج وكذلك أعمال الصرف الصحي بتقاطع شارع المصنع مع المحكمة وأمام محطة مياة الشرب القديمة بدمياط .