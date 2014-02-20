رفع جلسة محاكمة ” خلية الجزيرة ” لإصدار القرار



> قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة رفع أولى جلسات محاكمة 20 متهما، من بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية من مرسلي قناة الجزيرة القطرية، وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية لاصدار القرار .

> وحضر القنصل الاسترالى وممثل من السفارة الكندية والعشرات من وسائل الاعلام الاجنبية والمصرية واحتشد ممثلوا القنوات الفضائية على باب المعهد فى انتظار السماح لهم بالدخول

> وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية.. حيث تضمن أمر الإحالةالصادر في القضية، إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة، مع ضبط وإحضار المتهمين ال` 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة.

> وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.