وفد الكنيسة الألمانية يلتقى المشير السيسى ويعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم

صرح مصدر بالكنيسة المشيخية فى مصر فى تصريح خاص لوكالة اونا أن الوفد الألماني التابع للكنيسة الآن فى زيارة الى المشير عبد الفتاح السيسى هذا ويعقد عصر اليوم الخميس مؤتمراً صحفياً بالكنيسة الألمانية لعرض نتائج الزيارة ونتائج الزيارات التى قام بها الوفد خلال أيام الزيارة الى مصر

> وأشار المصدر الى أن زيارة الوفد تأتى بهدف الوقوف على طبيعة الأوضاع فى مصر بعد الصورة التى أوصلها قيادات الكنيسة الإنجيلية ان ماحدث فى مصر ثورة شعبية وليس إنقلابا ،وكذلك لمساندة الكنيسة المصرية فيما مرت به من إعتداءات وعنف الفترة الماضية وأيضا لمساندة الشعب المصرى بما فيه من مسلمين وأقباط للعمل على المرور بالمرحلة الحالية إلى الأفضل

> من الجدر بالذكر أن وفد الكنيسة الألمانية قام بزيارة الى مصر يوم الثلاثاء الماضى وزارمجلس كنائس مصر فى الإحتفال بالعام الاول على إنشاء المجلس ،وقاموا بزيارة الى البابا تواضروس الثانى وتحدث الجانبان عن مشروعات مشتركة بين الطوائف المسيحية ،كما زار الوفد الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ،كما إلتقوا صباح اليوم بالسفير الألمانى بالقاهرة