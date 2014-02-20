وزير البحث العلمي يؤكد أهمية تحفيز الشباب على الابتكار والاختراع لتنمية مصر

اكد الدكتور رمزى استينو وزير البحث العلمى اهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى لتحفيز الشباب وتشجيعهم على الابتكار والاختراع بما يساهم فى تحقيق نهضة مجتمعية قائمة على العلم والمعرفة ، مشيرا الى ان شباب المخترعين هم امل مصر فى المستقبل .

جاء ذلك اليوم خلال حفل توزيع جوائز برنامج مسابقة المبتكر الشاب التى نظمتها جعية نهضة المحروسة بعنوان ” مصرى مبتكر ..مستقبل يزدهر ” و فاز فيها هذا العام 15 مشروعا بحثيا متميزا .

حضر الاحتفال الدكتور محمود صقر القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتور عمرو عزت سلامة وزير البحث العلمي السابق ونخبة من الخبراء والمتخصصين والعديد من الشركاء المتميزين من المجتمع المدني والقطاع الخاص وعدد من الشباب المصري وذلك بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

وأشار وزير البحث العلمى إلى أن الإبداع والابتكار هما الوسيلة الأمثل لتقدم وازدهار المجتمع المصري، مشيدا بدور الجمعية في تشجيع الشباب ودعم مشروعاتهم البحثية.

من جانبه ، أكد الدكتور محمود صقر القائم بأعمال رئيس الاكاديمية أن الأكاديمية تقوم بدعم العديد من المبادرات العلمية لنشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في المجتمع ، مشيرا الى أهمية تشجيع النشء والشباب على الابتكار والاختراع وتوفير المناخ العلمي المناسب لهم .

وقام الدكتور رمزى استينو بفتح حوار مع الشباب والباحثين الذين حضروا حفل توزيع الجوائز ، للتعرف على افكارهم والاستماع الى رؤيتهم ومقترحاتهم للنهوض بالمنظومة البحثية فى مصر ، وعقب ذلك تم افتتاح المعرض المقام على هامش الاحتفالية والذى ضم نماذج الابتكارات والاختراعات الفائزة فى المسابقة .

ويهدف برنامج المبتكر الشاب” منذ عام 2004 الى تشجيع ثقافة البحث والتطوير بمصر، من خلال توفير الدعم المالى وفرص التدريب والفرص المهنية لشباب العلماء والمهندسين والباحثين المصريين، للمشاركة فى البحث والتطوير على مستوى الطلبة والخريجين ، ويغطى البرنامج كل الجامعات الحكومية المصرية، بما فى ذلك جميع كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم والزراعة على مستوى الجمهورية، وتنفيذ شراكات مع عدد من الشركات التجارية والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، وتم تمويل 670 مشروعا استفاد منها ما يقرب من 3800 باحث ومبتكر شاب.

أ ش أ