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المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه

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المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه

وزارة-المالية

طرحت وزارة المالية ، اليوم الخميس ، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 10.551%، فيما بلغ أعلى عائد 10.573%، وسجل أقل عائد 10.249%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 10.754%، في حين سجل أقصى عائد 10.777%، وأقل عائد 10.351%.

وأعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه في مزادي اليوم (لآجال 182 و364 يوما بقيمة إجمالية 6 مليارات جنيه) والأحد المقبل (لآجال 91 و266 يوما بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه).

أ ش أ

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