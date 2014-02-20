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وزير الإسكان يتفقد محطة مياه القاهرة الجديدة ويعلن بدء تجارب التشغيل

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وزير الإسكان يتفقد محطة مياه القاهرة الجديدة ويعلن بدء تجارب التشغيل وزير الإسكان يتفقد محطة مياه القاهرة الجديدة ويعلن بدء تجارب التشغيل

قام المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة موسعة اليوم، من المعادى إلى القاهرة الجديدة، شملت مأخذ وخطوط وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة.

وقال المهندس إبراهيم محلب، تجارب تشغيل المشروع بدأت اليوم، ودخول الخدمة سيكون فى 10 أبريل المقبل، مشيرا إلى أنه أجرى مناقشات مستفيضة اليوم مع مسئولى الشركات المنفذة للمشروع، واستشارى المشروع، عن الاختبارات التى أجريت، ومدى مطابقة كل الأجهزة والمعدات للمواصفات والأكواد، وأكد استشارى المشروع أن كل شىء مطابق للمواصفات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المرحلة الأولى للمحطة يبلغ إنتاجها 500 ألف م3 يوميا، والمشروع بدأ العمل به منذ عدة سنوات، وتعثر كثيرا لأسباب فنية وإدارية، وهو أحد المشروعات الضخمة، حيث تتعدى تكلفته 3 مليارات جنيه، وسيوفر المياه لنحو 35 ألف فدان من القاهرة الجديدة، ويساعد فى تنمية مناطق جديدة بالمدينة.

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