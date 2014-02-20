وزيرة البيئة: تطبيق مشروع تجريبى لتطوير منظومة النظافة بالجيزة

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق مشروع تجريبى لتطوير منظومة جمع ونقل المخلفات من المربعات السكنية بأحياء الدقى والعجوزة وشمال الجيزة، وتمتد فترة تنفيذه حتى نهاية أكتوبر القادم.

جاء ذلك خلال توقيع الدكتورة ليلى إسكندر اليوم والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة بروتوكول تعاون فى مجال المبادرة القومية، لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين خدمة الجمع السكنى وذلك بمقر الوزارة بالمعادى.

وقالت إسكندر إن هذا البرتوكول يأتى فى إطار تحسين وتشجيع عملية فصل المخلفات من المنبع وتطوير إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة، ووضع آليات جديدة لتطوير منظومة الجمع السكنى من خلال العمل على جمع المخلفات البلدية من المنازل مفصولة إلى مكونين رئيسيين (المادة العضوية – المخلفات الصلبة).

وأكدت الدكتورة ليلى إسكندر، أن المرحلة الأولى تبدأ بحى الدقى لمدة ستة أشهر، ويبدأ تنفيذ المرحلة الثانية فى أحياء العجوزة وشمال بعد شهرين من بدء المرحلة الأولى ولمدة ستة أشهر.

وقالت إسكندر إن الوزارة تقوم من خلال البروتوكول ببناء قدرات الجهات العاملة فى المنظومة لرفع مستوى الأداء وحساب التكلفة التقديرية لعملية الجمع السكنى وفقا للنظام الجديد، والمشاركة فى تقسيم المربعات السكنية بالأحياء المستهدفة وفقا لمعايير محددة تعتمد على التساوى بين المربعات السكنية وتوزيعها وفقا لإمكانيات الشركات لتغطية الخدمة بشكل كامل، بالإضافة إلى رفع كفاءة سيارات النظافة التى تعمل بالمنظومة الجديدة وتجهيزها لنظام الفصل من المنبع، وتوفير الزى المناسب للعاملين بالمنظومة.

وأضافت إسكندر أنه سيتم تخصيص جزء من الدعم المقدم من وزارة البيئة من سيارات جمع تجارى ونظافة عامة، لاستخدامه فى أعمال الجمع التجارى والنظافة العامة ومحطات مناولة متحركة (40 سيارة 5 أطنان – 10 سيارات مكبس 22 طنا).

وتقوم محافظة الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمكين رؤساء الأحياء من التعاقد وإدارة العقود والمراقبة والرصد بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة، وتطبيق نظام المراقبة والرصد بالأحياء التى سيتم تطبيق المنظومة الجديدة بها واتخاذ الإجراءات والتجهيزات اللازمة.

ومن جانبه، قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إن هيئة نظافة وتجميل الجيزة معنية تبعا للبروتوكول بتجهيز محطات المناولة الثابتة والمتحركة بمنطقتى الوراق والمريوطية، لاستقبال المخلفات العضوية أو أية مواقع أخرى تسهل من إجراءات العمل.

وأضاف عبد الرحمن أنه سيتم نقل المخلفات العضوية من محطات المناولة إلى مصانع إنتاج السماد العضوى التابعة للمحافظة، وتوفير الإمكانات والوسائل اللازمة للجمع التجارى والنظافة العامة بالأحياء محل البروتوكول، بينما تقوم الأحياء بالإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات ووضع آليات التنفيذ للجمع التجارى والنظافة العامة بالشوارع بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة.

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