"الداخلية" توجه أقسام الشرطة للتعاون وحسن التعامل مع المحامين

أصدر اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، كتابًا دوريًّا بشأن التعاون بين جهاز الشرطة ونقابة المحامين.

وقال مساعد وزير الداخلية فى خطاب وجهه لنقيب المحامين سامح عاشور، إنه فى إطار دعم وتوطيد العلاقات بين كل من المحامين ورجال الشرطة تقديرا للدور الذى يقومون به تم التوجيه بمخاطبة مديرى الأمن لاتخاذ عدد من الإجراءات للتعاون مع المحامين باعتبارهم أحد عناصر منظومة العدالة فى مصر، وتم التأكيد على حسن استقبال المحامين فى أقسام ومراكز الشرطة والتعامل معهم باعتبارهم يمثلون القضاء الواقف الذى يشارك بدور فاعل فى تحقيق منظومة العدالة.

وأضاف أنه تم تكليف ضابط العلاقات العامة وحقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بالأقسام والمراكز والمصالح والإدارات العامة باستقبال المحامين المترددين على الأقسام والمراكز والمصالح والإدارات وتسهيل مهام عملهم والعمل على دعم العلاقات فيما بينهم للتأكيد على قيام أجهزة الشرطة باحترام الكرامة الإنسانية والحفاظ عليها، وقيام مديرى الأمن بعقد لقاءات بصفة دورية (مرة كل شهر) مع رئيس وأعضاء النقابة الفرعية بكل محافظة لدعم أطر التواصل والتعاون فيما بينهم ووضع الآليات التى تكفل احتواء أية مشاكل يمكن أن تطرأ بين الطرفين.

وقرر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان تحديد مسئول اتصال بكل مديرية مع النقيب الفرعى لبحث الموضوعات المشتركة وسرعة التدخل لمواجهة المشكلات العاجلة، موضّحًا أن كل ذلك من منطلق تقدير المحامين واحترامهم لرجال الشرطة وتثمين تضحياتهم فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وتقدمهم بمبادرات عديدة للتعاون مع رجال الشرطة الذين يمثلون أمام جهات التحقيق والدفاع عنهم لإيمانهم وقناعتهم بحجم التحديات والصعاب التى يواجهها رجال الشرطة أثناء ممارستهم لعملهم.

ودعا اللواء أبو عبد الكريم نقيب المحامين إلى توجيه رؤساء النقابات الفرعية والمحامين لاتخاذ اللازم فى ذات الإطار خلال التعامل مع رجال الشرطة.