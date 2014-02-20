أحكام بالسجن تصل إلى 20 عامًا على سعوديين بتهمة التظاهر

حكمت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، الأربعاء، بالسجن بين 6 و20 عامًا، على 7 شبان أدينوا بالتظاهر و«الهتاف ضد الدولة»، في منطقة القطيف الشيعية، في شرق المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أصدرت، مساء الأربعاء، أحكامًا ابتدائية بإدانة سبعة متهمين بالسجن بين 6 و20 عامًا والمنع من السفر مدة مماثلة للعقوبة.

وأُدين السبعة بـ«المشاركة في المظاهرات» و«ترديد الهتافات المناوئة للدولة» و«حيازة وتصنيع قنابل المولوتوف الحارقة».

ومن التهم الموجهة إليهم أيضًا «تعاطي الحشيش والمسكر»، و«التستر على بعض المطلوبين أمنيًا ومروجي المخدرات».

وحكم على أحدهم بـ 80 جلدة لتعاطيه الكحول.

وأضاف المصدر أن المدعي العام والمدعى عليهم اعترضوا على الأحكام مشيرًا إلى أنها قابلة للاستئناف خلال 30 يومًا.

وشهدت القطيف تظاهرات تزامنًا مع احتجاجات البحرين سرعان ما اتخذت منحى تصاعديًا في عام 2012 ما أدى إلى سقوط أكثر من عشرة قتلى.

وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للسعوديين الشيعة، الذين يشكلون نحو 10% من السعوديين البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة.

ويتهم السعوديون الشيعة السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة.

وتقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 600 شخص في القطيف منذ ربيع العام 2011 لكنها أطلقت سراح غالبيتهم.

وفي يوليو 2012 تصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن قبل أن تتراجع في أغسطس أثر دعوة العاهل السعودي، الملك عبد الله، إلى إقامة مركز حوار بين السنة والشيعة، الأمر الذي رحب به سبعة من أبرز قادة الشيعة في القطيف.