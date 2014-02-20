إستطلاع للرأي: أقل من ثلث الاسكتلنديين يؤيدون الاستقلال

أظهر استطلاع للرأي نُشر، الخميس، أن 42% من الاسكتلنديين يعتزمون أن يدلوا بأصواتهم لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة في استفتاء سيجري هذا العام، في مقابل 29% يؤيدون استقلال اسكتلندا.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «تي إن إس» لأبحاث الرأي العام أيضًا إلي أن 29% آخرين لم يقرروا موقفهم قبل الاستفتاء الذي سيجرى في 18 سبتمبر المقبل.

وسيقرر الاستفتاء هل ينبغي لاسكتلندا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة، وهى مصدر نفط بحر الشمال، أن تنهي اتحادها الذي مضى عليه 307 أعوام مع انجلترا، وتنفصل عن المملكة المتحدة.

وهذه هي النسب المئوية نفسها تقريبًا التي أظهرها استطلاعان سابقان أجرتهما «تي إن إس» منذ بدء العام الجاري.

وشمل الاستطلاع 996 شخصًا لهم حق التصويت، وأجرى في الفترة من 28 يناير الماضي إلي 6 فبراير الحالي، قبل أن يقول رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، أنه سيكن «من الصعب إن لم يكن من المستحيل» على اسكتلندا إذا انفصلت عن المملكة المتحدة أن تنضم إلي الاتحاد الأوروبي.