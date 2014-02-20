بلغاريا تحدد هوية متهم ثالث في تفجير أسفر عن مقتل إسرائيليين

أعلنت بلغاريا، الخميس، تحديدها هوية متهم ثالث في تفجير حافلة أسفر عن مقتل 5 سياح إسرائيليين، في مدينة «بورجاس»، المطلة على البحر الأسود عام 2012.

وكان السياح قد وصلوا على متن طائرة مستأجرة من إسرائيل، وكانوا في حافلة بالمطار عندما وقع الانفجار، الذي أسفر عن مقتل السائق البلغاري أيضًا وإصابة أكثر من 30 شخصًا.

وقال رئيس الادعاء، سوتير تساتساروف،الخميس: «حددنا 2في وقت سابق وهم 3 الآن».

وقال «تساتساروف»: «التعرف على المشتبه به الجديد سيوسع نطاق التحقيق وستكون هناك طلبات جديدة للحصول على المساعدة القانونية من الخارج.. يعني ذلك أننا سنحتاج فقط لبعض الوقت».

وحددت السلطات البلغارية في السابق هوية رجلين من أصل لبناني وقالت إنها تعتقد أن «حزب الله» وراء التفجير.

ووضع الاتحاد الأوروبي في يوليو الجناح المسلح لـ«حزب الله» على قائمة الإرهاب بسبب الحادث.

وينفي «حزب الله» أي صلة له بالحادث.

وقال ممثلو الإدعاء في نوفمبر إنهم يهدفون إلى استكمال التحقيقات في نهاية شهر إبريل.