روسيا تتهم «متشددين ومتطرفين» بمحاولة إثارة «حرب أهلية» في أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال زيارة إلى بغداد، الخميس، من اسماهم بـ«المتطرفين والمتشددين» في أوكرانيا بمحاولة إثارة «حرب أهلية» فيها، داعيا إلى محادثات بين السلطة والمعارضة في هذا البلد.

وقال «لافروف» في مؤتمر صحفي «نؤيد فكرة اجراء المفاوضات بين السلطة والمعارضة لكي تجلسا سويا وتحاولا أن تتغلبا على هذه الأزمة وتحاربا سويا المتطرفين والمتشددين الذين يحاولون إثارة حرب أهلية في هذا البلد».

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن 25 متظاهرا على الأقل قتلوا في اشتباكات في وسط العاصمة الأوكرانية «كييف»، الخميس.

وشاهد صحفي بوكالة الأنباء الفرنسية 8 جثث ممددة على الأرض أمام البريد المركزي في ساحة «الميدان» في قلب «كييف» و10 جثث أخرى على مقربة أمام فندق « كوزاتسكي» فيما احصى صحفي أخر في الوكالة ذاتها 7 جثث في ردهة فندق «أوكرانيا» في الطرف الأخر من الساحة، إثر وقوع أعمال عنف نددت بها المعارضة باعتبارها « استفزازا متعمدا» من السلطة.

وقالت وسائل إعلام محلية وصفحة للمعارضة على موقع «تويتر» إن عدد القتلى من المحتجين تجاوز 30 قتيلا.

وكانت أظهرت لقطات تليفزيونية أظهرت ان محتجين مناهضين للحكومة في أوكرانيا استعادوا الخميس السيطرة على ميدان «الاستقلال» في «كييف» بعد اندلاع اشتباكات جديدة مع قوات الشرطة.