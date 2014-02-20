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مسؤول أمريكي: «كيري» و«عباس» سيجتمعان مرة أخرى في باريس

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صرح مسؤول أمريكي كبير بأن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس سيجتمعان مرة أخرى، الخميس، بعد الاجتماع الذي عقداه لأكثر من ساعتين، في باريس الأربعاء، لمناقشة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «كيري» و«عباس» ناقشا «القضايا الرئيسية بعمق واتفقا على أنه من المفيد مواصلة المناقشة الخميس».

واستؤنفت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في 29 يوليو الماضي، بعد فترة انقطاع لحوالي 3 سنوات. وفي ذلك الوقت، قال كيري: «سيكون هدفنا تحقيق اتفاق الوضع النهائي على مدى الأشهر الـ9 المقبلة».

ومع اقتراب هذه المهلة، يبدو أن المسؤولين الأمريكيين قلصوا طموحاتهم، وقالوا إنهم يحاولون تشكيل «إطار للمفاوضات» كخطوة أولى، على الرغم من أنهم مازالوا يأملون في التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 29 أبريل المقبل.

ويمكن لهذا الإطار رسم الخطوط العريضة لاتفاق لحل النزاع المستمر منذ 6 عقود، وتشمل قضاياه الرئيسية الحدود والأمن ومصير اللاجئين الفلسطينيين ووضع القدس.

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