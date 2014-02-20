البدري يستقر على 27 لاعبا في قائمة المنتخب الأوليمبي

استقر حسام البدري على 27 لاعب من أصل 61 لاعب استدعاهم للمنتخب الأوليمبي قبل أن يتم تصفيتهم يوم الخميس.

ومن المنتظر أن يستدعي البدري الـ27 لاعب في معسكر المنتخب الأوليمبي الذي يبدأ يوم 28 فبراير المقبل بالإضافة للاعبي الأندية الغير مستدعين للمنتخب الأول.

وكان البدري قد قرر استدعاء محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب لوزيرن السويسري لمعسكر المنتخب الأوليمبي بعد أن غاب عن قائمة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأول.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الأوليمبي مباريات ودية مع أندية الممتاز خلال المعسكر المقبل للاستقرار على قوام الفريق الرئيسي.