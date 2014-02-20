مصرع شقيقين داخل منزلهم في المنوفية إثر تسرب غاز البوتاجاز

لقي شقيقان مصرعهما، مختنقين داخل منزلهم بقرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم وذلك عقب تسرب غاز البوتاجاز تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بتلقيه بلاغا من محمد السيد عبد الجواد 48 سنة بدون عامل ومقيم قرية ميت خاقان التابعة للمركز بوفاة نجلى شقيقه اسلام احمد السيد 16 سنة مؤهل متوسط وشقيقه أمير 11 سنة طالب مختنقين داخل منزلهم .

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد أنه لايمكن الجزم بسبب الوفاة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 962 إدارى قسم شبين الكوم لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروف ملابساتها .