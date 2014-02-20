محافظ الجيزة: 1500 مخبز مدعم بالمحافظة تنتج 2 مليون ألف رغيف يومياً

قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إن المحافظة توفر كافة التراخيص والمرافق من مياه وكهرباء وطرق لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بهذه القطاعات، وذلك لإنتاج الخبز المدعم الجيد للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد عبد الرحمن، فى تصريحات صحفية قبيل افتتاح صومعة للشركة المصرية العالمية للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 57.5 ألف طن قمح بالمدينة الصناعية الثانية بمنطقة 6 أكتوبر، أن هناك 1500 مخبز مدعم بالمحافظة ينتجون 2 مليون و200 ألف رغيف يوميا المحافظة فى احتياج لزيادة هذه الكميات لتغطية كافة احتياجات المحافظة.