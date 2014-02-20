وزير التموين: الجيش أنقذ مصر من حفرة انزلقت بها بالفعل

قال الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الذى يقول إن مصر كانت على شفا حفرة من النار خاطئ لأن مصر انزلقت لداخل الحفرة والجيش المصرى العظيم أنقذها منها، مؤكدا أنه على كل القطاعات المصرية التكاتف للتصدى للمؤامرة العاملة التى تواجه البلد.

وأضاف أبو شادى، خلال افتتاح صومعة للشركة المصرية العالمية للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 57.5 ألف طن قمح، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، كنا نسىء للقمح من خلال طريقة تخزينه، مؤكداً أن الوزارة فى طريقها لإيقاف النمط التقليدى للمخابز اليدوية والنصف آلية وتحول لآلية كاملة وهدفها رغيف عيش لائق بشعب عظيم مثل الشعب المصرى.