رئيس نادى الشهر العقارى: 90% من مكاتب الشهر العقارى فى مصر مضربة

أكد الدكتور طارق عزوز رئيس نادى مستشارى الشهر العقارى، أنهم دخلوا فى الإضراب وشمل أكثر من 90% من مكاتب الشهر العقارى فى مصر بمحافظات القاهرة والشرقية والفيوم وأسيوط وأسوان وكفر لشيخ والمنوفية وطنطا، مؤكدا أن الإضراب جاء نتيجة تجاهل وزارة العدل لمطالبهم.

وأكد عزوز فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقارى بتشكيل لجنة لبحث متطلبات موظفى الشهر العقارى ومساواتهم بموظفى الطب الشرعى والخبراء، ممثلة من رئيس مصلحة الشهر العقارى ورئيس مصلحة الطب الشرعى والخبراء، على أن تبدأ عملها بعد شهر هو ما دفع الموظفين لإعلانهم للإضراب لمدة الشهر الذى حدده مساعد وزير العدل لحين تشكيل اللجنة وتنفيذ مطالبهم، واصفا القرار بأنه قرار غير صائب ولم يحل الأزمة.

وتابع عزوز أن التجاهل مازال موجودا بين موظفى الشهر العقارى ومساعد الوزير أو مساعد أول الوزير، لافتا أنه من المفترض ممثل الموظفين بالوزارة وأن يستمع إليهم ويفهم طلباتهم.

وأكد أن الإضراب لن يعطل الشهر العقارى عن القيام بدوره بشأن إعداد توكيلات الانتخابيات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الموظفين سيثبتون للجميع أنهم يؤدون عملهم المنوط بهم على أكمل وجه، مهما كانت معاناتهم المادية وأنهم لن يمتنعوا عن أداء مسئولياتهم.

وأكد رئيس النادى أن مطالب موظفى الشهر العقارى، تتمثل فى مساواتهم ماديا بموظفى خبراء وزارة العدل والطب الشرعى وفقا لما نص عليه الدستور الجديد فى مادته 199، مؤكدا بأنهم يتعرضون لنفس ظروف وضغوط العمل التى يتعرض لها زملاؤهم فى باقى فروع الوزارة وحتى العمال.