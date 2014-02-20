كفتة الروبيان من مطبخ منال العالم

المقادير لخليط الكفتة:
-200 غرام روبيان مقشّر
-2 ملعقة كبيرة زبدة
-3 ملعقة كبيرة دقيق
-نصف كوب حليب
- نصف كوب جبن موزاريللا، مبشور
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
-1 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض
خليط التغطية:
-1 حبة كبيرة بيض
- نصف ملعقة صغيرة زيت زيتون
- نصف كوب بقسماط
طريقة التحضير:
1-لخليط الكفتة: افرمي الروبيان ناعماً، ثم دعيه جانباً.
2-سخّني، في قدر صغيرة، الزبدة والدقيق، مع التقليب باستمرار إلى أن يصبح الدقيق ذهبيّ اللون، وأضيفي الحليب وقلّبي إلى أن يصبح هذا الخليط سميكاً.
3-أضيفي الروبيان والجبن والملح والفلفل وعصير الليمون الحامض، وقلّبي لتختلط المكوّنات، مع الاستمرار في الطهي على نار هادئة لحوالي دقيقة، ثم اتركيه ليبرد.
4-ضعي بعض الدقيق على أصابعك، وشكّلي هذا الخليط إلى كرات صغيرة حسب الحجم المرغوب، أو اعمليها أقراصاً.
5-خليط التغطية: ضعي البيض في طبق عميق، وانثري بعض الملح والفلفل، واخفقي البيض بالشوكة.
6-ضعي البقسماط في طبق آخر.
7-ضعي قرصاً أو كرةً من الروبيان في البيض، ثم في البقسماط إلى أن يتغطّى تماماً.
8-سخّني الزيت في مقلاة عميقة، واقلي أقراص الكفتة إلى أن تصبح ذهبيّةً، وقدّميها ساخنةً.
(مدة الطهي10 دقائق).
(العدد 4 أشخاص).
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