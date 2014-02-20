كفتة الروبيان من مطبخ منال العالم

المقادير لخليط الكفتة:

-200 غرام روبيان مقشّر

-2 ملعقة كبيرة زبدة

-3 ملعقة كبيرة دقيق

-نصف كوب حليب

- نصف كوب جبن موزاريللا، مبشور

- نصف ملعقة صغيرة ملح

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

-1 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

خليط التغطية:

-1 حبة كبيرة بيض

- نصف ملعقة صغيرة زيت زيتون

- نصف كوب بقسماط

طريقة التحضير:

1-لخليط الكفتة: افرمي الروبيان ناعماً، ثم دعيه جانباً.

2-سخّني، في قدر صغيرة، الزبدة والدقيق، مع التقليب باستمرار إلى أن يصبح الدقيق ذهبيّ اللون، وأضيفي الحليب وقلّبي إلى أن يصبح هذا الخليط سميكاً.

3-أضيفي الروبيان والجبن والملح والفلفل وعصير الليمون الحامض، وقلّبي لتختلط المكوّنات، مع الاستمرار في الطهي على نار هادئة لحوالي دقيقة، ثم اتركيه ليبرد.

4-ضعي بعض الدقيق على أصابعك، وشكّلي هذا الخليط إلى كرات صغيرة حسب الحجم المرغوب، أو اعمليها أقراصاً.

5-خليط التغطية: ضعي البيض في طبق عميق، وانثري بعض الملح والفلفل، واخفقي البيض بالشوكة.

6-ضعي البقسماط في طبق آخر.

7-ضعي قرصاً أو كرةً من الروبيان في البيض، ثم في البقسماط إلى أن يتغطّى تماماً.

8-سخّني الزيت في مقلاة عميقة، واقلي أقراص الكفتة إلى أن تصبح ذهبيّةً، وقدّميها ساخنةً.

(مدة الطهي10 دقائق).

(العدد 4 أشخاص).

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط