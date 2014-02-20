كيف تنظّفين "الباركيه"؟

يعتبر "الباركيه" أحد مكمّلات الديكور، بفضل ما يُضفيه من جو دافئ على المكان الذي يحلّ فيه.

ولكنك، قد تتجنّبين إدخاله إلى بيتك، بسبب تطلّبه اهتماماً بالغاً؛ فهو معرّض للخدش والتلف أكثر من الرخام أو "السيراميك"...

"سيدتي نت" يقدم لك أبرز النصائح كي تحافظي على أرضيات "الباركيه" في منزلك:

ـ ضعي سجّادة صغيرة على مدخل الغرفة لتمكين الداخلين إليها من تنظيف أسفل أحذيتهم، فالأتربة عدوّة "الباركيه"!

ـ احرصي على تكنيس الأرضية بمكنسة ناعمة، تلافياً لجرح الخشب.

ـ أسرعي إلى تجفيف "الباركيه"، فور سقوط أيّ سائل عليه بما في ذلك الماء، الذي يستقرّ في داخله ويُتلف الخشب.

ـ تجنبي جرّ الأرائك والطاولات المصنوعة من الخشب أو من أيّ مادة حادّة، لأنّ من شأن ذلك أن يُسبّب خدوشاً في الخشب.

ـ استعيني بالخلّ في التنظيف، بواسطة القماش القطني الناعم، فهو لا يؤذي هذه الخامة.

ـ أسرعي إلى عصر الممسحة المبلّلة بالماء لتجفّ ولا تبقى مرطّبة، ثمّ امسحيه بها، فالماء يتسبّب بتآكل الخشب!

ـ استخدمي المنظّفات الخاصّة بأرضيّات "الباركيه"، إذا تعثّر عليك التخلّص من البُقع، حفاظاً على سلامة الخشب.

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