طفلتك النجمة تسطع في السهرات

لتكون طفلتك هي الأجمل في سهرات العائلة واجتماعات الأصدقاء وفي جميع المناسبات، عليك أن تتعلمي ما الذي يليق بها، وماذا تختارين لها من الملابس في كل مناسبة لتتألق كالنجمة:

اتبعي الخطوات التالية:

- يجب أن تكون ملابس طفلتك الخاصة بالسهرات وجلسات الأقارب والأصدقاء مختلفة تماماً عن تلك التي ترتديها في أيامها العادية، لذا تجنبي الجينز، والملابس القطنية كـ"التيشيرتات" والبلوزات التقليدية.

- لا تترددي في اختيار اللون الأسود في المناسبات، خصوصاً إن كان مصحوباً بأحد اللونين الفضي أو الذهبي، فكلاهما مع الأسود يعكسان فخامة وأناقة بلا حدود.

- ركزي على الفساتين والتنانير، ويفضل أن تكون ذات طول متوسط "للركبة"، لتكون أكثر رسمية، وأسهل حركة للطفلة، فالطول الزائد قد يعرقل حركتها، والقصير غالباً لا يكون مناسباً أثناء اللعب.

- في هذه الأجواء الباردة لا تهملي شراء "كولون – هيلاهوب" متوسط الخمل، حتى يعطي طفلتك بعض الدفء، ويضفي على مظهرها أناقة أكبر، أو يمكنك الاستعانة بـ"فيزون" بلون مناسب.

- احرصي على شراء جاكيت طويل من الجوخ بما يناسب لون ملابس طفلتك، فهو من أهم قطع الملابس التي تلفت النظر.

- حاولي قدر المستطاع أن تكون أقمشة فساتين طفلتك الشتوية من المخمل، أو الكتان، أو الصوف الناعم.

- اختاري لطفلتك جزمة متوسطة ارتفاع الساق بلا كعب، لتكون أنيقة، وحركتها خفيفة في ذات الوقت.

- تحب الفتيات حمل حقيبة في يدها عند الخروج من المنزل خصوصاً في العيد، فلا تمنعيها من ذلك، لكن اختاري لها الحقيبة المناسبة لسنها ولون ثيابها.

- إذا شعرتِ بأن الجو جيد يمكنك اختيار ملابس خفيفة شريطة ألا تنسي اصطحاب جاكيت الجوخ؛ لأن البرد قد يفاجئك في نهاية السهرة.

الصور مقدمة من محلات mothercare، وVersace