Gucci تحاكي أناقة الستينات في مجموعة خريف وشتاء2014

أبهرت دار "Gucci" الإيطالية متابعيها في عرضها الذي أقيم في اليوم الأول من أيام أسبوع الموضة في ميلان، حيث قدمت مجموعة متميزة حاكت فيها أزياء أجمل الأيام في عالم الموضة، وهي أزياء الستينات.

بدأ العرض بمجموعة من البدل العملية الأنيقة التي غلب عليها الطابع الذكوري ببنطلونات من الجلد والجينزات الضيقة، أضيفت إليها معاطف من الفرو لتزيد من فخامتها، كما ظهر عدد من الفساتين والتنانير الجلدية القصيرة التي تناسب إطلالات السيدات المحبات للأزياء الناعمة الأنثوية، فليس هناك شيء أنعم من الفساتين القصيرة التي تذكرنا بنجمات الأفلام القديمة.

غابت الفساتين الطويلة المناسبة لإطلالات السجادة الحمراء كلياً عن هذا العرض، وشاهدنا بدلاً منها عدداً من الفساتين القصيرة المزينة بالجلود والكريستالات البراقة بطريقة جميلة، كما غلبت ألوان الباستيل الأنيقة على هذا المجموعة، فتدرجت بين الوردي، والأصفر، والسماوي، والأخضر، مع طبعة جلد الأفعى التي ظهرت في عدد من الفساتين والإكسسوارات.

وبالحديث عن الإكسسوارات فقد لفتنا طغيان الأحذية "البوت" ذات العنق الطويل على جميع ما ظهر في هذه المجموعة، مع عدد من حقائب الكتف العملية.

شاهدي معنا ما قدمت "Gucci" في مجموعة خريف وشتاء 2014 في أسبوع ميلان للموضة.



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