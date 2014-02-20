قائد أتليتكو: لعبنا أمام ميلان بهدف الفوز فقط

(إفي): أكد جابريل فرنانديز "جابي"، قائد أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم أن الرغبة في الفوز كانت كلمة السر في الانتصار الذي حققه "الروخيبلانكوس" على ميلان الإيطالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما في اطار منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جابي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، "سارت الأمور كما كنا نريد. لعبنا مباراة صعبة أمام فريق كبير. نحن سعداء بعد المباراة. رغبتنا في الفوز كانت كلمة السر أمام ميلان. نعرف أن التأهل (لربع النهائي) لم يحسم بعد، ولكننا حققنا نتيجة إيجابية".

وأشار "يعرف الفريق كيف يتعامل مع الأوضاع الصعبة، تمكن الفريق من التعامل مع المباراة بشكل جيد طوال اللقاء".

ووجه الشكر لجماهير أتلتيكو التي جاءت لمؤازرة الفريق في سان سيرو، مشيرا "هذا هو أتلتيكو. جاء إلى هنا ثلاثة الاف شخص لمشاهدة الفريق، بعد رحلة طويلة وانفاق كل مدخراتهم".