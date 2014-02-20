بولي: كورتوا كان رائعا

(إفي): أكد أندريا بولي، لاعب وسط ميلان الإيطالي أن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى أتلتيكو مدريد كان "رائعا" في المباراة التي جمعت الفريقين في اطار منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهت لصالح الفريق الإسباني بهدف دون رد.

وقال بولي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، "لقد تصدى بشكل رائع" للفرصة الخطيرة التي سنحت له في شوط المباراة الأول، مشيرا إلى أن ميلان "صعب الأمور على نفسه امام فريق كبير".

وأوضح بولي "نرغب في التأهل لربع النهائي، واليوم أثبتنا أننا قادرون على ذلك. كنا نستحق أكثر من هذا. اذا لعبنا بهذا المستوى في لقاء الإياب، بإمكاننا التأهل لربع النهائي".