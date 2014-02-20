سيدورف: أتليتكو مدريد فريق رائع

إفي): امتدح الهولندي كلارنس سيدورف مدرب فريق ميلان الإيطالي خصمه أتلتيكو مدريد الإسباني، مشيرا الى أنه "فريق كبير ولعب باحترام".

وخسر ميلان على ملعبه سان سيرو اليوم بهدف دون رد من رأسية دييجو كوستا امام أتلتيكو في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، لتتعقد مهمته في الإياب على ملعب فيسنتي كالديرون بمدريد.

وعقب اللقاء صرح سيدورف "النتيجة سيئة، لكن في الشوط الأول لعبنا بشكل جيد امام خصم كبير بحجم أتلتيكو، لقد قدموا أداء رائعا وأظهروا لنا احتراما كبيرا، لكني سعيد بأداء فريقي".

وأضاف "أتلتيكو كان أفضل في آخر 20 دقيقة من الناحية البدنية، فريقهم متوازن منذ البداية رغم قلة الفرص".

وشدد سيدورف على ضرورة تحسين المستوى والاستعداد جيدا وعدم تكرار الاخطاء في الإياب يوم 11 مارس المقبل، معترفا بأنه يحصل على نصائح من الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي والذي دربه سابقا في ميلان.