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جوارديولا: طرد تشيزني كان مستحقا وصنع الفارق لنا

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جوارديولا: طرد تشيزني كان مستحقا وصنع الفارق لنا جوارديولا: طرد تشيزني كان مستحقا وصنع الفارق لنا

(إفي): أكد بيب جوارديولا مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني أن البولندي وجيش تشيزني حارس أرسنال الإنجليزي استحق الطرد بعد عرقلة الجناح الهولندي أريين روبن.

وحقق بايرن فوزا غاليا خارج قواعده على ملعب الاتحاد معقل أرسنال بهدفين دون رد في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، لتصبح مهمة حامل اللقب سهلة في الإياب بملعبه اليانز أرينا.

وتعرض تشيزني للطرد في نهاية الشوط الأول، ليكمل "المدفعجية" المباراة ناقصي العدد.

وعقب القمة صرح المدرب الكتالوني "الطرد كان صحيحا وأحدث الفارق، لقد حدد سيناريو المباراة، لأننا لعبنا لفترة طويلة 11 لاعبا ضد 10 ، وهذا كان جيدا بالنسبة لنا".

وأوضح مدرب برشلونة الأسبق "أرسنال كان أفضل في العشر دقائق الأولى، وسنحت له فرص للتسجيل، لكن بعد ذلك كانت لنا الهيمنة، هذه اللعبة تلعب بالكرة، وحين امتلكها أرسنال كان خطيرا، وجعلنا نعاني، لعبنا أفضل بعد ركلة جزاء أوزيل".

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