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حياتو: مصر بيت الكاف ولم نشعر أنها غير أمنة

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حياتو: مصر بيت الكاف ولم نشعر أنها غير أمنة حياتو: مصر بيت الكاف ولم نشعر أنها غير أمنة

أكد الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه لم يشعر أن بلد غير أمنة موجها شكره للسلطات المصرية على تأمين المؤتمر الصحفي لتوقيع اتفاقية التوأمة مع نظيره الأوروبي.

وقال حياتو في المؤتمر الصحفي "أشكر السلطات المصرية فالتأمين كان جيدا، نحن لم نشعر أن مصر بلد غير أمنة".

وتابع "بالعكس فالاتحاد الإفريقي بيته دائما في مصر".

وكان الاتحادين الأوروبي والإفريقي قد وقعا اتفاقية توأمة تعاون مشترك بين الجانبين تقضي بحصول اللاعبين والمدربين والحكام الأفارقة على دورات تدريبية في القارة العجوز من أجل تطوير الكرة في إفريقيا.

وحضر الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقية التوأمة في مقر الكاف بالقاهرة.

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