بالأرقام - كيف احتل بايرن ميونيخ ملعب الإمارات

بعد أن سقط أرسنال على ملعبه للموسم الثاني على التوالي أمام بايرن ميونيخ في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بات المدفعجية على مقربة من الخروج للعام الرابع على التوالي من نفس الدور بالبطولة.

وقدم بايرن ميونيخ أداء رائعا سيطر به على مجمل أحداث المباراة خاصة في الشوط الثاني والذي لعبه أرسنال بـ10 لاعبين بعد طرد تشيزني حارس مرمى الفريق.

ويستعرض FilGoal.com كيف احتل بايرن ميونيخ ملعب الإمارات بعد أن دك حصون المدفعجية.

- بايرن ميونيخ مرر الكرة 863 مرة بنسبة نجاح 95% إذ كانت التمريرات الصحيحة 816.

- تمريرات بايرن ميونيخ في مناطق أرسنال الدفاعية كانت 365 تمريرة صحيحة.

- الاستحواذ على الكرة إجمالا وصل إلى 78.8% لبايرن ميونيخ مقابل 21.2% فقط لأرسنال.. الشوط الثاني فقط نسبة استحواذ بايرن 88%.

- بايرن سدد 38 مرة منهم 5 فقط كانوا على المرمى بينما 9 خارجه ومنع لاعبو أرسنال الكرة من الوصول لمرماهم 12 مرة.