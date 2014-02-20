بلاتيني: لا يمكن التحكم في امتلاك العرب لأندية أوروبية

أكد ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن مسألة امتلاك المستثمرين العرب لأندية أوروبية أمر اقتصادي بحت وأنه لا يمكن التحكم فيه.

ويتواجد بلاتيني في القاهرة لعقد مؤتمر صحفي أعلن فيه عن توقيع اتفاقية توأمة تعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمقر الكاف.

وقال بلاتيني في المؤتمر الصحفي "مسألة شراء الأندية أمر اقتصادي بحت في البداية كانوا رجال أعمال عرب ثم أصبحوا مستثمرين روسيين ثم جاء رجال أعمال من آسيا والآن عرب".

وأضاف "الأمر يحتاج فقط لتدخل الاتحادات المحلية من أجل تنظيم طريقة ضخ الأموال ولكنني لا استطيع أن أتحكم فيها".

ويمتلك رجال الأعمال العرب أكثر من ناد أوروبي أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.