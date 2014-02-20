بدء لقاء بين الرئيس الأوكراني ووزراء أوربيين بكييف

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن اللقاء جار حاليا بين الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش والوزراء الأوروبيين، وذلك بعد تضارب الأنباء حول إلغائه لأسباب امنية بعد تجدد الاشتباكات في كييف.

>وأعلنت الخارجية الفرنسية أن الوزراء الاوروبيون في مقر الرئاسة الاوكرانية والابقاء على الاجتماع مع «يانوكوفيتش».

>وجاء ذلك بعد أن أفادت مسؤولة غربية أنه تم إلغاء لقاء وزراء الخارجية الفرنسي والألماني والبولندي المقرر الخميس مع الرئيس الأوكراني، وفق ما أفادت الخميس مسؤولة غربية.

>وأضاف المصدر إن اللقاء ألغي لأسباب أمنية، ولم يبق مكان آمن في وسط كييف.