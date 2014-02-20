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بدء لقاء بين الرئيس الأوكراني ووزراء أوربيين بكييف

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أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن اللقاء جار حاليا بين الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش والوزراء الأوروبيين، وذلك بعد تضارب الأنباء حول إلغائه لأسباب امنية بعد تجدد الاشتباكات في كييف.
>وأعلنت الخارجية الفرنسية أن الوزراء الاوروبيون في مقر الرئاسة الاوكرانية والابقاء على الاجتماع مع «يانوكوفيتش».
>وجاء ذلك بعد أن أفادت مسؤولة غربية أنه تم إلغاء لقاء وزراء الخارجية الفرنسي والألماني والبولندي المقرر الخميس مع الرئيس الأوكراني، وفق ما أفادت الخميس مسؤولة غربية.
>وأضاف المصدر إن اللقاء ألغي لأسباب أمنية، ولم يبق مكان آمن في وسط كييف.

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