تقارير:انفجار نيزك في الغلاف الجوي فوق الأرجنتين

قالت تقارير صحفية غربية، الخميس، إن سكان ضواحي مدينة سانتافي الأرجنتينية استيقظوا، صباح الثلاثاء، على صوت قوي أثاره نيزك انفجر على مسافة 60 كيلومترا فوق الأرض، حسبما فسر عدد من متابعي الظواهر المماثلة هناك، وقال سكان في المنطقة الذين سمعوا دوي انفجار الثلاثاء أن الأرض المباني اهتزت.

وسقطت قطع من النيزك إلى الأرض على بعد 400 كيلومتر من بوينس آيرس. ويرى خبراء أن الجزء الأكبر من النيزك احترق في الغلاف الجوي، ولم يتضرر جراء الحادث أحد.

ويذكر أن آخر حادث مماثل وقع في الأرجنتين في أبريل 2013.

وكانت وكالات الفضاء العالمية وعلى رأسها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» قد تحدثت عن اقتراب كويكب ضخم من الأرض وإمكانية إرتطامه بالأرض، ولا يعرف بعد ما إذا كان هناك علاقة بين الحدثين.