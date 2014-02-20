135 محضر مخالفات تموينية خلال شهر في المنوفية

قامت إدارة تموين تلا بتحرير 58 محضر مخالفة إنتاج خبز بلدي وطباقى ونخالة ناعمة غير مطابقة للمواصفات وعدد 26 مخافة انتاج خبز ناقص الوزن, و 10 محاضر جنح لانتاج دقيق بلدي 80%, 82% , و 25 محضر ضد أصحاب المحلات لعدم الإعلان عن الأسعار .

تضمنت الحملة أيضًا 3 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدي لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن والبيع فى السوق السوداء و 7 محاضر ضد اصحاب المستودعات للتصرف بحصة المستودع والبيع بأزيد من السعر الرسمي .

من جانبه شدد اللواء احمد رضا الديب رئيس مركز ومدينة تلا على ضرورة المتابعة المستمرة والتفتيش المفاجئ لردع المخالفين ليكونوا عبره لمن يفكر فى التحايل على المواطنين واخذ حقوقهم فى الدعم التى تقدمه الدوله لهم.