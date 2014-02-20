بالصور… وزيرالتربية والتعليم ومحافظ الفيوم يفتتحان مدرسة الشهيد محمد موسى بسنورس

افتتح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية و التعليم والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم مدرسة الشهيد محمد موسى الجلاب للتعليم الأساسى بمدينة سنورس بحضور محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والقيادات التعليمية بسنورس .

تضم المدرسة 11 فصلاً منها 6 إبتدائى و 3 إعدادى و إثنان لرياض الأطفال بتكلفة إجمالية1.8 مليون جنيه منحة من البنك الدولى .

أشار محافظ الفيوم إلى أنه تم إطلاق اسم الشهيد محمد موسى على المدرسة تكريما لروحه الطاهرة بعد ان استشهد فى التفجير الإرهابى لمديرية أمن جنوب سيناء فى شهر أكتوبر الماضى ، مؤكدا أنه سيتم إطلاق أسماء شهداء الواجب الوطنى على جميع المدارس الجديدة التى سيتم افتتاحها بالفيوم تكريما للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن .

وعقب الإفتتاح قام وزير التربية والتعليم ومحافظ الفيوم بتفقد معرض الأنشطة المدرسية بالمدرسة وزيارة قاعات رياض الأطفال كما قام بتفقد فعاليات تدريب القرائية الذى تنظمه مديرية التربية و التعليم بالمدرسة بحضور 70 متدرباً منهم 35 متدرب للتعليم المجتمعى و 35 متدرب للتعليم العام.

و قام وزير التربية والتعليم بجولة تفقدية داخل مدرسة الفيوم الثانوية الفندقية على ساحل بحيرة قارون شملت الفندق التعليمي وقاعات الدراسة ومعامل الحاسب الآلي واللغات, بحضور كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة ولويس شافيز مدير المجلس التنفيذي لمنظمة الهجرة الدولية، مشيراً أن المدرسة تُعَد نموذج للتعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة وتتولى تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأن المحافظة قامت بتنظيم عدة ندوات تثقيفية لمواطني الفيوم للتوعية بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن المدرسة الفندقية هي صرح علمي متخصص في مجال السياحة وأن مصر في أشد الحاجة للتعليم الفني قبل الجامعي، وأشاد بتعاون وزير التعليم في تذليل الصعاب التي كانت تواجه المدرسة، مطالباً الجانب الإيطالي بإستكمال الفندق التدريبي الملحق بالمدرسة الفندقية حتى يؤدي دوره على أكمل وجه بما يخدم المجال السياحي بالفيوم.

من جهته، أشار وزير التربية والتعليم أنه تم اختيار محافظة الفيوم لتنفيذ هذا المشروع السياحي المتمثل في المدرسة الفندقية بعد أن لوحظ أن العدد الأكبر من المهاجرين غير الشرعيين لدول أوروبا وخاصة إيطاليا من مواطني الفيوم ، معرباً عن تمنياته أن تسهم المدرسة في خدمة العمل السياحي والفندقي في مصر بشكل عام والفيوم بشكل خاص.