دراما وكوارث طبيعية وتاريخ وكوميديا في الصالات العربية

The Monuments Men و Pompeii و Anchorman 2: The Legend Continues هي الأفلام الثلاثة البارزة في الصالات العربية هذا الأسبوع. فيما يلي لمحة سريعة عنها.

The Monuments Men

فيلم مبني على وقائع تاريخية حقيقية للمخرج والممثل George Clooney والذي بلغت كلفة إنتاجه 80 مليون دولار ويجمع بين الأكشن والدراما وتشارك في بطولته مجموعة بارزة من الممثلين أمثال Matt Damon و Bill Murray و Cate Blanchett و John Goodman. تدور قصة الفيلم خلال الحرب العالمية الثانية حيث أرسلت مجموعة من سبعة جنود متخصصين بالفنون في مهمة لجمع الأعمال الفنية التي سرقها النازيون خاصة أن القسم الكبير منها موجود في أراضي العدو. The Monuments Men فيلم جيّد يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق ولبنان.

Pompeii

تدور أحداث الفيلم عام 79 أي بعد مرور 17 عاماً على تصفية عائلة الشاب Milo على يد الرومان والذي بيع مؤخراً كعبد مصارع الى أحد النافذين المقربين من حاكم مدينة Pompeii التي تقع في أسفل جبل Vesuvius. في طريقه الى هناك يتعرّض موكب Cassia إبنة الحاكم لحادث وسيتحوّل هذا الحادث الى اللقاء الأول بينها وبين Milo. بعدها يدخل المدينة السيناتور الروماني الشرير Corvus في الوقت الذي تقرر فيه الطبيعة تغيير مصير أبناء ومعالم المدينة بكاملها. هذه هي الخطوط العريضة لفيلم Pompeii الذي يشارك في بطولته Kiefer Sutherland و Emily Browning و Kit Harington والذي يعرض حالياً في والكويت وسلطنة عمان ومصر والعراق ولبنان.

Anchorman 2: The Legend Continues

بعد مرور عشر سنوات على نجاح فيلم Anchorman: The Legend of Ron Burgundy والذي حصد 90 مليون دولار إيرادات عالمية، يعود الممثلون Will Ferrell و Christina Applegate و Paul Rudd و Steve Carell من خلال جزء ثاني من هذا الفيلم الكوميدي بعنوان Anchorman 2: The Legend Continues الذي جمع حتى اليوم 168.9 مليون دولار عالمياً. يشهد الجزء الجديد عودة المقدّم Ron Burgundy وفريقه السابق بعد أن وقّع عقداً جديداً مع محطة أخبار تلفزيونية تبث 24 ساعة على 24. فهل هذه العودة كافية لتحمل معها مواقف مضحكة؟ Anchorman 2: The Legend Continues يعرض في الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين وسلطنة عمان والعراق ولبنان.