جوليا روبرتس في معاناة جديدة بعد وفاة شقيقتها

بعد انتحار شقيقة Julia Roberts، ها هي الممثلة العالمية اليوم أمام استحقاق جديد، يتمثّل في إصابة والدتها بمرض سرطان الرئة.

وحسب موقع "Radar online"، علمت Julia Roberts بهذا الخبر في تشرين الثاني 2013، بعد أن وجد الأطباء ورماً خبيثاً في رئة Betty Lou Motes والدة الممثلة.

Julia أبقت الأمر سراً، في البداية، لكن انتشاره أثار ذعر أصدقاء الوالدة والمقربين منها، خصوصاً أن والدتها مدمنة على التدخين وتعاني من انتفاخ في الرئة، إضافة إلى إصابتها بأمراض في القلب وخضوعها لعملية في ظهرها حتّمت على الأطباء تأجيل البدء بعلاج مرض السرطان حتى تتحسّن.

وأفادت مصادر مطّلعة أنه بعد هذا الخبر، نقلت Roberts والدتها للعيش في المنزل الموجود في "ماليبو" بولاية كاليفورنيا، وقامت بتغيير رقم هاتفها، حتى أنها غيّرت أقفال المنزل، وتركت والدتها مع شقيقتها Nancy التي انتحرت في 9 شباط.

يُذكر أنّ Nancy كتبت رسالة، قبل أن تقرر إنهاء حياتها، تؤكد فيها أن شقيقتها Julia Roberts أوصلتها إلى حد الانتحار.

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