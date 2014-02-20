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مقتل ملكة جمال فنزويلا في تظاهرة

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مقتل ملكة جمال فنزويلا في تظاهرة مقتل ملكة جمال فنزويلا في تظاهرة

الخميس 20-02-2014 13:16

بيروت – هدى زين

تعرضت ملكة جمال فنزويلا Génesis Carmona لإطلاق نار خلال مشاركتها في احتجاجات مناهضة للحكومة بالعاصمة الفنزويلية كراكاس ما أدى الى وفاتها.
ورغم محاولات الأطباء المستميتة لإنقاذها من الموت، أعلن الأطباء فى مدينة بلنسية، وفاتها في المستشفى متأثرة بالطلق الناري الذي أصاب رأسها، خلال احتجاجات على خلفية اعتقال زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز.
يذكر Carmona البالغة من العمر 22 عاما، اختيرت ملكة جمال السياحة في منطقة كارابوبو بفنزويلا، وهي طالبة علوم اجتماعية، بالإضافة إلى كونها عارضة أزياء.

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